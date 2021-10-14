英國一名女子近日清晨上廁所時，驚覺馬桶內有一條長約1.2公尺的超肥巨蟒，她在迷迷糊糊中差點就要坐到牠身上，讓女子嚇得崩潰逃家，由於當時時間太早，找不到相關單位來幫忙，她只好打電話向朋友求助，最終順利把蟒蛇從馬桶中取出。

根據《每日郵報》報導，34歲女子勞拉（Laura Tranter）日前清晨5點半起床上廁所，沒想到一靠進馬桶，就看見一條粗壯肥大的蟒蛇窩在裡面，讓她嚇一大跳，還以為是自己眼花，關上廁所門仔細思考了幾秒鐘，之後又打開門檢查，才確定並沒有看錯，「牠把我嚇壞了，我差點就坐在牠上面，牠的頭就靠在坐墊上」。

勞拉打電話向英國皇家防止虐待動物協會（RSPCA）求助，卻發現對方早上7點才上班，不過她實在太過害怕，只好穿著睡衣和拖鞋到朋友家附近閒晃，朋友起初還以為她喝多了，在聽完勞拉的恐怖經歷後，朋友打電話給喜歡蜘蛛、蛇的弟弟丹（Dan），並找來另一名朋友史帝夫（Steve）幫忙。

不過眾人在捕蛇的時候發現，這條蟒蛇因為太肥，而被卡在馬桶中，回不去也出不來，他們為了讓蛇脫困只好把清潔劑倒進馬桶中，最後才終於順利取出這條蟒蛇，並交給英國皇家防止虐待動物協會處理。丹和史帝夫認為，這條蟒蛇很可能是某個住戶的寵物，因為不想養了而隨意丟棄，但不知出於什麼原因，讓牠跑到下水道裡。