外國一名男子近日和朋友相約夜釣，沒想到意外捕到一隻圓魟，讓2人非常興奮，為了將這難得的一刻留作紀念，其中一名男子竟徒手抓起圓魟，向鏡頭展示、炫耀，未料下秒他的手指就遭到圓魟「甩尾攻擊」，讓他痛到趴在地上不斷哀號。

根據《LADbible》報導，近日一名網友在Reddit分享一段影片，只見2名男子相約夜釣，意外捕到一隻圓魟（California Round Stingray，又稱加州刺鰩），其中一名男子興奮地徒手抓住圓魟，並向鏡頭展示，豈料才舉起來沒多久，這隻圓魟就使出「甩尾攻擊」，用尾刺狠狠地螫了他的手一下，男子瞬間將圓魟丟進水裡，接著便痛到趴在地上哀號，還伸出左手不斷拍打地面。

影片發布後很快就吸引大批網友觀看，大家紛紛留言：「我喜歡圓魟一直等到他介紹完才開始發動攻擊，幹得好！」、「你今天釣錯魚了，兄弟！」、「圓魟：我是圓魟，在我旁邊的是一名蠢蛋」、「這是什麼朋友？看到朋友痛苦得趴在地上，居然還可以繼續拍影片？」、「我覺得拍攝的人比徒手抓圓魟的人還要更蠢」。

也有人認為男子的行為一點都不值得同情，忍不住吐槽：「如果你不了解手上的動物，就請放牠們一馬，這傢伙顯得自己很無知」、「不要沒戴手套就抓住圓魟！」、「線索就在牠們的名字（Stingray）裡，而這個傢伙居然還敢徒手把圓魟抓起來？」。幸運的是，圓魟的尾刺雖然有毒，但毒性只供牠們防身用，不至於會讓人致命。