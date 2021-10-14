大自然的鬼斧神工！大陸衢州市開化縣一座村莊近日修建道路時，意外挖出一個神祕洞穴，洞裡有鐘乳石、石筍等，岩石形狀非常特殊，明顯是一個天然溶洞，專家推測，溶洞裡的岩石擁有5億年歷史，而內部影像曝光後，讓不少人都驚呼不已。

根據《浙江新聞》報導，開化縣大溪邊鄉陽坑村近日進行修建道路工程，施工時發現一處神秘洞口，當地官員許陽元表示，「當時我們以為就只有一個裂縫，結果爬進去一看，才知道這是一個洞穴，而且裡面還有水流過的痕跡，令人非常意外」。

衢州礦業公司的高級工程師邊岳明查閱相關資料，表示此為一個天然溶洞，推測洞內岩石形成於寒武紀時期，擁有5億年的歷史，且屬於一種可溶性岩，經地下水沖刷而形成溶洞，從溶洞可觀測到的範圍，得知溶洞內高度約9公尺，深度約10公尺。

溶洞內有許多鐘乳石、石筍等，有些還鑲嵌在洞裡岩壁上，非常壯觀，宛如迷宮，不過由於洞口目前有坍塌跡象，且洞內也有部分岩石掉落，造成內部的道路阻塞。邊岳明表示，之後會安排專業人員對該溶洞進行探查，確認是否有進一步開發的價值，也希望民眾不要入洞探險，以免憾事發生。