1970年代西班牙一處小鎮的一戶人家，家裡的地板和牆壁就經常浮現出詭異的人臉，而且不管怎麼清理、破壞，人臉都不會因此消失，直到今日科學家仍找不出原因，讓這棟神奇的房子成為當地知名的景點，並被稱作「貝梅茲之臉（The Belmez Faces）」。

"The Bélmez Faces" was the name given to an alleged paranormal phenomenon that occurred in a private home in Spain. It began in 1971 when residents claimed that images of human faces and figures mysteriously appeared in the concrete floor of the house. #Paranormal pic.twitter.com/z4sbeNc5iB — Paranormal Research Association (@WorldwidePRA) November 4 2020

根據《每日星報》報導，這起事件發生在西班牙南方城鎮貝梅茲（Belmez），1971年一戶姓佩雷拉（Pereira）的人家，廚房地板出現詭異人臉，最開始是由女主人瑪麗亞（Maria Gomez Camara）在煮飯時發現，因為這個人臉表情陰森，還一直直勾勾盯著她看，讓瑪麗亞感到非常害怕。

她用很多種方法想要抹去這張人臉，卻都沒有成功，而且人臉反而越變越清晰，無奈之下瑪麗亞只好叫丈夫胡安（Juan Pereira）和兒子米格爾（Miguel）把廚房的地板砸壞，再重新鋪上一層混凝土，希望能讓人臉消失。

然而離奇的是，不久後新的地板又浮出一張人臉，而且表情還和前一個不一樣，從此之後，佩雷拉家中的人臉變得越來越多，不僅地板，連牆壁上也浮現各種形狀、大小、表情不一的人臉，讓這一家人完全嚇壞了。

貝梅茲市長得知此事後，下令佩雷拉一家不准再破壞人臉，並要求他們把有人臉的混凝土保存下來研究，到了1972年萬聖節，市長甚至將這棟房子打造成「人臉之屋（La Casa de las Caras）」，吸引數百名遊客前來參觀。

調查人員進行研究後，推測人臉和17世紀的一起謀殺案，以及房子附近的古墓有關；但也有些人認為，這些人臉是瑪麗亞召喚而來的，因為它們會跟隨瑪麗亞的心情而出現顏色、表情的變化。

但更多人覺得，整起事件就是一場騙局，但直到2004年瑪麗亞過世後，人臉還是持續不斷地浮現，研究人員指出，這些人臉都不是用顏料繪成，雖然他們試圖用混凝土、鹽酸和硝酸鹽，想要重新製作一張人臉，但都以失敗收場，直到目前為止，還沒有科學原理可以解釋這些人臉的出現。