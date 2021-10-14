美國一名飼主養了一隻吉娃娃，他經常讓愛犬自行出門散步，豈料一天愛犬從樹林玩回來時，後面竟跟著一頭牛，讓主人看了非常驚訝，進一步觀察後發現，該牛從附近的牧場脫逃後，遇到他飼養的吉娃娃，彼此甚至成為朋友。

美國肯塔基州（Kentucky）一名飼主養了一隻5歲的吉娃娃「蒂亞」（Tia），平時他會放愛犬自行出門散步，豈料日前主人至樹林附近呼喊愛犬回家，只見「蒂亞」走出來時，不斷的回頭查看，主人這時才發現，牠的身後竟跟著一頭牛。

主人當下非常驚訝，由於牛的耳朵上掛有標籤，推測牠可能屬於附近牧場的，詢問後得知，這一隻名為「恰克」（Chunk）的牛，確實是從附近牧場逃出來的，而且近期將面臨被宰殺的命運，不過由於牧場的圍欄不夠堅固，因此「恰克」便趁機掙脫，宛如知道自己小命不保，因此選擇逃跑。

「恰克」在森林裡閒晃時，遇到吉娃娃「蒂亞」，彼此還成為好朋友，因此「恰克」才會跟「蒂亞」一起回家，之後看到「蒂亞」主人後，牠也表現得很友善，甚至向前走想與人親近。這一段影片被分享至YouTube頻道《Caters Clips》，也讓眾人感到非常不可思議，不過目前尚不清楚「恰克」的下場，不少人也希望牧場主人能放過牠一命。