狗狗的嗅覺非常靈敏，可以聞到許多人類聞不到的味道，甚至還可以聞出人類身上的疾病！美國一名飼主近日在廚房洗碗，原本躺在一旁陪伴的德國牧羊犬突然起身，不斷在飼主身邊打轉，起初飼主對狗狗的行為非常不解，沒想到不久後她就癲癇發作倒地，所幸狗狗支撐著她的身體，才沒有發生意外。

美國女子蒂娜（Tina）飼養了一隻德國牧羊犬麥克斯（Max），經常會在TikTok上分享她和愛犬的生活日常。近日蒂娜PO出一段影片，只見她原本站在廚房流理台前洗碗，麥克斯則趴在一旁的地上靜靜陪伴，然而不久後牠卻突然起身，開始在蒂娜身邊打轉，不斷聞她的身體。

一開始蒂娜還不明白，麥克斯為何有這種行為，只是伸手撫摸牠的頭頂，並要求狗狗不要再搗蛋，然而麥克斯還是持續同樣的行為，蒂娜只好無奈地用身體示意牠坐下，沒想到下秒她的癲癇就突然發作，整個人無力地倒下，幸好麥克斯支撐著蒂娜的身體，才讓她沒有直接重摔在地，造成其他部位受傷。

蒂娜透露，她從2001年開始就出現頭痛和癲癇的症狀，並在2018年一次嚴重的癲癇中失去記憶，「我因為癲癇失去了過去40年的人生，我完全不知道自己是誰」，所幸她的身邊有受過訓練的麥克斯陪伴，牠可以透過嗅覺察覺癲癇即將發作，並依照飼主不同的發病症狀，做出不同的反應，「多虧麥克斯，我才能平安度過危機，牠首先注意到了連我自己都沒有察覺的東西」。