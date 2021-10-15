英國一名陶瓷專家日前在蘇格蘭洛伍德莊園某個抽屜裡，找到一個塵封多年的瓷盤，經鑑定後發現此為16世紀古董，此事曝光後，吸引不少買家的注意，最終瓷盤在拍賣會上，拍出126.3萬英鎊（約新台幣4827萬元）的天價。

綜合外媒報導，洛伍德莊園（Lowood House）從1947年以來，一直是漢密爾頓家族（Hamilton）的住所，直到原本住在莊園的家族成員過世後，該家族便決定拍賣屋內的家具、銀器及藝術品等，也請來拍賣行禮昂騰博（Lyon & Turnbull）人員進行清點，整理出400多件即將被拍賣的商品。

在清點的過程中，一名歐洲陶瓷專家在莊園某抽屜裡，發現一件非常特殊的瓷盤，似乎被遺忘在抽屜裡，並未拿出來放在家中展示，其直徑約為27公分，盤子表面繪有《舊約聖經》裡大力士參孫被剪去長髮後失去神力的故事，圖案與俄羅斯的埃爾米塔日博物館「一個刻有字母、1521年的瓷盤」極為類似，認為瓷盤可能非常稀有。

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經鑑定後發現，此盤子出自16世紀義大利陶藝家烏爾比諾（Nicola da Urbino）之手，並於1520年至1523年間製作，此消息曝光後，在古董界掀起討論，拍賣行禮昂騰博原本預估瓷盤的價位落於8萬至12萬英鎊間（約新台幣300萬至460萬元），豈料最終成交價竟高達126.3萬英鎊（約新台幣4827萬元），比最初估價高出10倍。

禮昂騰博並未透露瓷盤買家為何人，而拍賣行總經理斯特朗（Gavin Strang）表示，如此早期的物品進入拍賣市場是前所未有的事情，「瓷盤能以超過100萬英鎊的價格拍出，對於拍賣師來說，是一件非常值得開心的事，我相信這是新的世界紀錄。拍賣過程讓人十分激動，當錘子落下時，全場掌聲雷動」。