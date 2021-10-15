美國加利福尼亞州一間動物醫院，收養了6隻流浪貓，有趣的是，其中一隻貓似乎以為自己是護理師，經常在醫院裡幫忙巡視，查看受傷動物的狀況，甚至還會將貓掌伸進籠子裡安慰病患，超有靈性的舉動，也讓不少人看了非常感動。

根據《The Dodo》報導，位於加州奧羅維爾的動物醫院「Look Ahead Vet」先後收養了6隻流浪小貓，分別是雌性Elfie、Uno、Bea和Peggy，及雄性OJ和Theo，由於牠們當時被發現時，多數都身受重傷，被送至醫院治療，但因為沒有飼主，最終被醫院收養，將醫護人員視為主人。

獸醫貝瑟莫（Crystal Bessmer）表示，這6隻貓相處都非常融洽，牠們宛如一個大家庭，「因為醫院非常大，貓咪有很多空間可以奔跑，我們每天用愛照顧牠們，而且客戶看到這6隻貓，也都表示非常喜歡，牠們甚至有治癒的效果，讓人看了心情也跟著變好」。

有趣的是，其中一隻母貓Bea，似乎以為自己是護理師，經常在醫院裡巡視，貝瑟莫提到，「牠對任何事都充滿好奇，而且個性很溫柔，牠會走到受傷的動物前，將貓掌伸進籠子裡，查看動物們的狀況，甚至還會撫摸對方」，若有新來的成員，牠也會上前主動關心對方，而他們也將此舉動拍下分享至抖音，累積760萬觀看次數。

貝瑟莫透露，這6隻流浪貓在動物醫院裡都扮演不同的角色，「Theo看到有人難過時，牠就會主動趴到對方的腿上，我們稱Elfie是安全負責人，牠的個性較潑辣，喜歡到處亂跑，而OJ則是保全，因為牠喜歡在門口閒逛，和每個人打招呼，再來是保姆Uno，牠特別喜歡看顧幼犬和幼貓，還有新來的Peggy，我們稱牠為實習生」。