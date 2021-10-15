美國一名網友日前透過空拍機，在紐約州長島海岸附近，拍到一團宛如電影《猛毒》裡的虛構外星生命體，在海裡翻騰亂竄，甚至不斷變換型態，影片曝光後，在網路上掀起討論，不過這個宛如異形的生物，其實是一群鯡魚。

根據《每日郵報》報導，網友喬安娜（Joanna L Steidle）日前在長島（Long Island）海岸附近，使用空拍機進行拍攝，發現海面上有一大團黑色物體，不斷在水中竄動，甚至一直變換身形，看起來宛如外星生物，但時而又會反射出銀白光線，而她也將拍到的畫面上傳到YouTube頻道。

喬安娜進一步解釋，這團黑色物體其實是數千條鯡魚（Menhaden），又被叫做「Bunker fish」，屬於一種遠洋的成群魚類，北美洲每到秋冬季節，鯡魚就會從北方遷移到大西洋南部溫暖水域，等到春夏季節再返回北方，而空拍機拍下的銀白光線，其實是太陽照射到牠們的魚鱗所導致。

鯡魚被生態環境保護者稱為「海洋中最重要的魚類」，因為該物種的掠食者非常多，包括扁鰺、海豚、座頭鯨、魚鷹、鯊魚及銀花鱸魚等，是其他魚類的食物主要來源，鯡魚也經常被人類的拖網漁船大量捕撈，其魚肉富含營養，可被製作成肥料、化妝品及牲畜和養殖魚類的飼料。