有些人在裝潢家裡時，總是會有一些天馬行空的想法，因此經常出現奇妙的設計，讓人看了非常驚訝，先前曾出現舊套房裡的廁所，不但非獨立空間，且與房間相鄰，之間只用一條浴簾做區隔，近日則出現把陽台改裝成浴室的特殊裝潢設計，也引發討論。

一名網友在臉書粉專「奇葩裝潢分享中心」貼出一張照片，並寫下「無邊際浴室」，只見一間裝潢過後的浴室，牆上貼了花磚還有玻璃，整體看起來非常有質感，但仔細看會發現，這間浴室其實是陽台外推，因此從窗戶看出去，還能看到底下的街道與對面大樓。

此照片曝光後，不少網友表示「曾經去朋友住處洗澡，就是這種模式的，但是是平民版的」、「很多溫泉旅館就是這樣設計，一邊泡湯一邊看夜景」、「無敵街景第一排」、「如果旁邊的大樓都比你家低，這樣是可以的啦，不過還有空拍機這種東西」、「我乍看之下，居然看不出哪裡不對，直到有人說這是後陽台，天啊」。

多數人則認為，這種裝潢非常不錯，更指窗戶上有設計捲簾，因此不用擔心曝光，還能欣賞到美景，「我覺得這浴室超讚耶！通風好不怕悶，採光又好，還可以在裡面養綠植，使用的時候把窗簾放下就好了」、「以前住過飯店浴室，就是這麼景觀啊！」，但也有人提醒「陽台外推當浴室，小心被舉報違建，最後拆掉，就變成露天浴室了」。