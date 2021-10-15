國外一名網友日前打算外出時，發現路上出現2隻鴨子準備過馬路，由於當時柏油路才剛鋪好，因此非常的燙，但鴨子並不知道，隨即就踏了上去，走到一半才驚覺不對勁，嚇得趕緊加速前進，形成非常有趣的畫面，不少人笑著說「渦輪蒸鴨」。

抖音一名網友@318.civic的自家門前，當時正在鋪柏油路，附近還有壓路機在進行施工作業，他出門時發現，對街出現2隻鴨子，屁顛的走著準備過馬路，由於柏油路才剛鋪好，因此還非常燙，但鴨子根本不知道，起初剛踏上柏油路時還沒察覺異狀，走到一半牠們才發現腳被燙到受不了。

只見2隻鴨子走到路中央後，馬上加速前進，第二隻鴨子甚至被燙到飛了起來，讓原PO覺得非常有趣，並將過程拍攝下來PO網，累積2百萬觀看次數，不少人表示「我小時候也曾赤腳踩柏油路，非常懂牠們的心情」、「剛鋪的柏油路像熔岩吧」，但也有網友認為，鴨子非常可憐，人類為方便而鋪柏油路，導致動物面臨隨時都可能被燙傷的風險。

而柏油路除了剛鋪下時很燙外，經太陽照射也會變高溫，曾有研究顯示，在無風且濕度低的情況下，路面直接被陽光照射，氣溫就算僅25°C，柏油路面相應的溫度高達52°C，氣溫若到30°C左右，柏油路面溫度則可達57°C以上，因此若是赤腳在柏油路上走，無論人還是動物，都可能被燙傷，飼主若想帶寵物出門，也應避開中午高溫，盡量選擇傍晚柏油路降溫後，寵物才不會因此受傷。