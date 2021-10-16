大陸一名飼主日前在抖音表示，自家養的貓偷跑出去後，被住宅警衛發現逮住，推測可能是住戶的貓走失，因此畫下一張「尋主啟事」貼在社區裡，而主人一看到畫像後，馬上就認出是自己的貓，有趣的是，貓畫像雖然很潦草，但幾乎還原本尊的五官和特徵。

大陸一名網友@xiaowutadie666養了2隻貓，分別是「小五」及「醒醒」，日前「小五」偷跑出去，但主人並未發現，直到他回家時，發現社區佈告欄上貼了一張「尋主啟事」，而啟事裡貓畫像與「小五」一模一樣，趕緊到警衛亭認領愛貓，所幸「小五」跑出去時被警衛發現，才沒有釀出憾事。

啟事裡的畫像潦草，不少人還懷疑「真的長這樣？」，豈料貓本尊曝光後，不少人直呼是神還原。(圖翻攝自抖音/@xiaowutadie666)

而飼主也將此事分享至抖音，只見尋主啟事畫像中貓咪的眼神厭世，而且嘴角下垂，飼主曝光貓咪真面目後，發現警衛雖然畫得很潦草，但卻把貓咪的特徵都畫了出來，尤其是牠的厭世表情，一看就知道是同隻貓咪，也靠著這張畫像，順利讓毛小孩回到主人身邊，讓不少人直呼非常有趣。

不少網友笑說「本來以為是抽象畫，原來是寫實」、「好跩的貓」、「本來還覺得誰家的貓會長這樣，看到本尊後，真的太像了」、「被警衛耽誤的畫家」、「警衛畫得好寫實，貓表情就是那樣」、「以為是亂畫，結果居然是神還原」、「貓咪看起來很不服氣」。