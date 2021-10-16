田螺的逆襲！大陸山東一名大媽日前吃田螺時，因為吸吮的力道過大，反被田螺的殼緊緊吸住上嘴唇，怎麼拔都拔不下來，情急之下只好立刻向消防隊求助，最後眾人使用迷你電磨機，才成功取下田螺。

綜合陸媒報導，山東濟南一名大媽本月6日在吃田螺時，不知道為什麼，一個田螺竟然緊緊吸住她的上嘴唇，嘗試各種方法，不僅完全拔不下來，嘴唇還越來越痛，擔心再試下去會受傷，最後只好找上消防隊求助。

消防隊員獲報後，不斷安撫大媽的緊張情緒，並且嘗試用棉花棒沾水，試圖藉由熱脹冷縮的原理將殼取下，但最後還是失敗了。接著眾人討論過後，決定先替大媽嘴唇消毒，並且拿出小型電動切割器，小心翼翼的將殼割出一個小洞，讓內外壓力達到平衡，螺殼終於成功脫落，大媽也沒因此受傷。

救援影片曝光後隨即掀起大陸網友熱議，不少人直呼離奇，「這才是真的田螺姑娘」、「怎麼做到的，難以想像」、「這得用多大力氣吸吮」；就連當地應急管理部消防救援隊也在微博留言「說真的，這種場面還真的不多見」，樂山消防隊則說「真的，我們也沒想到電磨機能用在這裡」。