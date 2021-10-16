世界之大無奇不有，日本網路上日前瘋傳一張顛覆眾人想像的貓頭鷹照片，只見一隻小貓頭鷹在草地上一路狂奔，超獵奇模樣在短短2天就吸引逾23.2萬人按讚。

身為食物鏈頂端的猛禽，貓頭鷹卻有著貓咪般傲嬌的個性和呆萌外表，因此擄獲不少人的心，部分品種甚至被作為家庭寵物飼養，日本也有許多間療癒的貓頭鷹咖啡廳，吸引民眾上門朝聖。近日就有日本民眾在推特上分享貓頭鷹的獵奇萌照，畫面中可見，一隻白色的貓頭鷹在草地上賣力狂奔，雙翅也擺出像手刀一樣的姿勢，看起來格外有喜感。

畫面曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「完全手刀衝刺的感覺」、「工讀生上班遲到了？」、「我忽然想不起貓頭鷹原本的樣子了」。因為照片太有趣了，網友們也發揮創意繪製迷因梗圖，引起廣大迴響。

事實上，過去也有貓頭鷹飼主分享自家寵物貓頭鷹「虎之助」在家中露出了平常看不見的大長腿，朝著鏡頭跑來的影片，短短6秒的魔性魅力吸引各國媒體報導。當時「富士花鳥園」的飼育員長野真解釋，貓頭鷹在羽毛尚未發育完成之前，是用走的在移動，然而野生貓頭鷹基於安全考量，很早就習慣藉著飛翔移動，唯獨寵物貓頭鷹因為沒有外敵，即便成年之後也會有跑動的行為。