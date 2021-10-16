對於嗅探犬而言，訓犬員就是牠們的主人，就算退休了，仍不會忘記對方。大陸河南省一隻8歲的德國牧羊犬，原本在安檢站擔任嗅探犬，2年前才退休，並被安置於新的領養家庭，日前訓犬員特地到嗅探犬新家探望對方，人狗重逢的畫面惹哭不少人。

根據《每日星報》報導，8歲德國牧羊犬「汪汪」是一隻嗅探犬，原本在河南省淅川縣安檢站執勤，直到2019年6月才退休，與牠的訓犬員分開，並被安置於新的領養家庭，日前訓犬員至「汪汪」新家附近巡邏，順便探望「汪汪」的近況。

這一段重逢影片被分享至抖音，只見訓犬員先是喊了「汪汪」的名字，「汪汪」聽到耳熟的聲音後，馬上跑了過去，一看到訓犬員便開心地奔向對方，甚至還趴在地上，任由訓犬員撫摸，不斷向對方撒嬌，而「汪汪」似乎開心到喜極而泣，眼眶變得非常濕潤，像是流淚，讓不少人看了相當感動。

訓犬員表示「汪汪的狗毛雖然變白了，但牠過得很不錯，而且還變越胖了」。淅川縣員警也解釋，嗅探犬到了一定年紀後，便會幫牠們找合適的領養家庭，離開訓練中心享受晚年，「雖然牠們在訓練中心吃得好也睡得好，但專門訓犬的員警平時也沒時間與退休的狗玩耍，為牠們找適合的新家，比住在這裡來得好」。