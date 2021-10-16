依照民間信仰，親人過世時，親屬會進行守靈，就有一位女網友分享20多年前阿公過世時的恐怖事件，她提到，姊姊當時獨自守靈，突然有一隻野貓闖入靈堂，甚至跳過阿公的棺材，沒想到下秒竟聽到棺材內傳出「蹦、蹦、蹦」的聲響，讓她當場嚇壞了。

原PO在臉書社團《靈異公社》回憶，20多年前，阿公因病過世，出殯前每天晚上都會安排兩名親屬一起守靈，由於住家是一樓店面，剛好位在兩個菜市場中間，因此時常出現流浪貓狗。當天輪到姊姊跟叔叔一起守靈，中途叔叔因為太累就先去休息，剩下姐姐獨自守靈。

不過守靈到一半時，姊姊一不留神，突然有一隻流浪貓偷溜進家裡，「更可怕的事情在後面…她說那隻貓跑進來後，以很快的速度從阿公的棺材上跳過去！」姊姊立刻聽到棺材內發出「蹦、蹦、蹦」的聲音，至少敲了好幾下，因為姊姊當場嚇壞了所以閉口不提，直到20多年後的某次聊天才把這件事說出來。

對此，原PO不禁好奇，「直到今天我心裡還是有很大的疑問，想知道當時貓跳過去時，阿公敲棺材的聲音到底是怎麼了？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，更有人分享類似經歷，「我朋友阿公死掉時，已經守靈快一星期，半夜她在守靈，也是貓跳過，阿公的屍體在蓋子沒蓋的狀況下，真的坐起來，當下現場嚇到一個不行，然後長輩才趕快把阿公放好躺平」、「我媽小時候也看過，他們鄰居過世也是被貓跳過，當時亡者真的爬起來跳，然後老一輩的人丟掃把給亡者抱，亡者抱掃把就躺下」、「是真的，我有個遠親就是這樣坐起来，不過我比較相信科學的角度是靜電產生」。

對此就有網友提出兩種說法，科學上來說，貓跳過棺材，會產生靜電，因而將屍體拉起，且會開始追動的物體，都是因為靜電力的拉扯；玄學上而言，貓的腳掌底，是一個八卦，「不管哪種說法，解決方法是拿個枕頭、掃把或布製品往屍體的懷裡放，屍體就會抱住，然後倒下不動」，不過他也強調，以上都只是聽說，不知道真假。