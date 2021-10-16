泰國一名男子對自己的生殖器大小不滿意，因此砸錢進行陰莖增大術，術後他想測試成果，因此在DIY時，將生殖器放進塑膠水管裡，沒想到術後效果太佳，導致他的生殖器因此卡住，最終只能向消防人員請求協助。

#Thailand: Man's penis gets stuck in tube after enlargement injections 😳 @MetroUK News https://t.co/VTNuIVAxl6 — Global News Thailand 🇹🇭 (@GlobalNewsTH) October 16 2021

根據《都市日報》報導，泰國曼谷一名20多歲男子對自己的下體不滿意，因此日前花錢進行陰莖增大手術，而經過一陣子休養後，他便決定在家實測成果，使用一段約3公分寬的塑膠水管進行自慰，並同時測量陰莖勃起時的大小，沒想到過程中，男子生殖器突然「迅速膨脹」，還沒來得及將生殖器拿出來，就卡在塑膠管裡。

男子生殖器被卡住後疼痛不已，趕緊向醫院求助，但醫護人員無法將男子的陰莖移出水管，只能使用器具將塑膠管切斷，最終求助消防人員，消防人員使用鉗子、切割器及潤滑凝膠，耗時20多分鐘，成功從側邊將水管剪斷，男子才得以解脫。

消防人員表示，為了不傷害到男子的陰莖，他們使用鉗子時又擔心剪傷下體，因此還在水管與陰莖間插入保護片，而在救援過程中，男子的陰莖只要被碰到就會再度膨脹，也增加救援的難度。男子事後表示，自己花錢動手術，結果現在又要多支付一筆醫藥費。由於陰莖增大手術頗具爭議，因此男子目前被留在醫院接受觀察，確認術後陰莖功能有無受到影響。