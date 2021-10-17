澳洲一對牧羊的父子近日在自家牧場中，發現一隻長有「第5隻腳」的小羊，它位在小羊的後腦杓，不但擁有骨頭和關節，最末端還有蹄，罕見的現象讓父子倆十分驚喜，並決定等到小羊斷奶後，要把牠帶回家當寵物飼養，如果有人想親眼看看這隻特別的小羊，也絕對不會收取任何費用。

根據《ABC News》報導，山姆（Sam Kuerschner）的父親在南澳洲奧洛洛（Orroroo）有一座牧場，日前父子2人正在幫羊群剪毛，突然發現其中一隻小羊的後腦杓有個細長的不明物體，他們湊近查看，驚覺那竟是小羊的第5隻腳，「那是完整的腳，有骨頭也有關節，末端甚至還有蹄，只不過它似乎是由皮膚、肌肉和身體連結，而不是骨關節」。

山姆透露自己曾替8萬隻羊剪過毛、每天和數千隻羊一起工作，但從未看過擁有多肢畸形（Polymelia）的羊，不過做這行的多少都有聽過相關事跡，所以他當下並沒有太驚訝，山姆也說這種多肢畸形不一定會讓動物感到痛苦，而是要根據它生長的部位而定。

目前這隻小羊看起來很健康、快樂，每次走路的時候，長在後腦勺的第5隻腳都會自然下垂、不斷左右晃動；而這件事很快就在當地傳開，不少人都很想到牧場看看這隻罕見的5腳小羊，山姆表示等到小羊斷奶以後，就會把牠帶回家當寵物養，未來如果有人想來親眼看看，他絕對不會收取門票錢。