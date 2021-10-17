Google地圖的實景功能，能幫助民眾更快找到目的地，甚至許多人也能透過此功能，進行「線上旅遊」，疫情期間不用出國就能過過乾癮。不過日前就有網友發現一座神祕小島被整個「塗黑」，看起來十分詭異。

根據《太陽報》報導，有網友13日在知名社交平台《Reddit》分享一張Google地圖照片，畫面中可見，位於茫茫大海中，有一座神祕小島，四周圍可以看到海浪拍打的浪花，不過整座島嶼卻呈現詭異的「全黑」狀態，不禁直呼「這是什麼東西，它看起來完全不像一座島！」

畫面曝光後隨即掀起熱議，有網友認為，照片中的島嶼明顯與Google地圖上其他的島嶼不同，紛紛留言回應，「怪怪的」、「應該是出於某種原因，所以被刻意塗黑了」、「我看到的第一個想法是，這座小島被Google審查後塗黑，畢竟在這樣一個淺小的環礁上，沒有道理出現這樣的黑色」。

雖然原PO沒有提供這座島嶼確切的座標位置，不過Google地圖上被刻意塗黑的情況不算罕見，有可能是因為該地區涉及軍事國防要地，擔心成為恐怖分子攻擊目標，或是因為商業利益考量以及其他特殊原因，不願讓其他使用者看見內部情況，因此特別將畫面打上馬賽克，不然就是地圖放大後進行模糊處理。

有網友使用Google地圖時，意外發現南太平洋上一座小島被大面積模糊處理。（圖／翻攝自Google Maps）

上月底也有網友在使用Google地圖時，意外發現南太平洋上、玻里尼西亞群島中有一座神秘小島，拉近查看就會發現，這座島只顯示出左半邊的衛星影像，右半邊則被模糊處理，引發眾人猜測小島上有著不為人知的暗黑秘密。

事後證實，這座小島是位於法屬玻里尼西亞的環礁，名叫「穆魯羅阿環礁」（Moruroa），1966年到1996年期間，法國曾在這座環礁上進行多達181次的核試驗，據信其爆炸威力比1945年在日本廣島市所投放的原子彈還要高200倍。目前穆魯羅阿環礁不開放遊客進入，並且由法國軍隊看守，這可能就是島嶼右半邊被模糊處理的主要原因。