哈士奇雖然外表看起來英挺帥氣，卻經常會做出讓飼主哭笑不得的脫序行為，因此有了「二哈」的稱呼。近日澳門一名女飼主帶著哈士奇出門散步，豈料牠一看到空曠的泥地太過興奮，立刻失控往前衝刺，拉著牽繩的飼主慘遭牽連，整個人滑倒在泥潭中，沒幾分鐘就變身成為「兵馬俑」。

這名女飼主近日在TikTok帳號「@yangt04257」PO出一段影片，只見她帶自家愛犬到一處空曠的泥地玩耍，未料愛犬一抵達目的地就十分興奮，開始四處狂奔，飼主雖然拉著牽繩，想要控制愛犬不要亂跑，但卻事與願違，哈士奇的力量實在太大，她堅持不到幾秒鐘就滑倒在地，整個人被愛犬拖著走，根本沒辦法起身。

之後哈士奇甚至跑進泥潭中，在裡面玩得不亦樂乎，不過飼主始終沒有把牽繩放開，導致她也跟著被拖進泥潭內，不但全身都溼透了，還沾滿泥濘，宛如化身成一座「兵馬俑」，但愛犬完全不在乎飼主的感受，還開心地在一旁翻滾，讓她無奈感嘆愛犬絕對是「誰養誰後悔的寵物」。

影片曝光才短短1天，觀看次數就已經突破110萬，網友們都紛紛笑說：「這到底是遛狗還是遛人啊？」、「這絕對是純種的哈士奇沒錯」、「有時候放手也是一種解脫」、「我知道可能會很痛苦，但還是好想養一隻哈士奇」、「二哈不意外啦哈哈哈」、「遛個狗怎麼搞得跟處刑一樣」。