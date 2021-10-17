上海浦東全季鴻酒店日前發生一起駭人命案，酒店員工疑似因為工作糾紛，對女同事痛下殺手，甚至將其頭顱砍下直接放在櫃台上，殘忍手段引起各界譁然。

綜合陸媒報導，這起駭人命案發生在15日中午，據悉酒店內的53歲賈姓廚師長，疑似因為工作糾紛，一氣之下竟將41歲的袁姓女店長的頭顱砍下。其他員工則爆料，賈男行兇後還囂張的將袁女的頭顱放在櫃台上，便逕自離去，「東西都不罩，臉朝上，血往下滴啊…」不僅如此，現場還散落一地腦漿，就連外送員也嚇傻了。

上海浦東公安分局獲報後隨即趕抵現場，並封鎖酒店，工作人員也以暫時無法入住為由，線上受理全額退款。警方目前已循線拘捕賈男，詳細案情仍待進一步調查。

消息一出引起大陸網友譁然，紛紛留言直呼「現在大家都這麼暴躁的嗎？」、「聽描述都覺得可怕」、「到底是有多大仇怨，要這樣痛下殺手」、「聽說外送員進去酒店，然後在櫃台上看到一顆頭」。