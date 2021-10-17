公元79年義大利維蘇威火山爆發，導致附近許多城鎮遭到摧毀，其中最為出名的就是龐貝城，不過近日義大利考古團隊，在鄰近的古城赫庫蘭尼姆中，挖出一具男子的遺骸，這是近30年來首次有罹難者遺骨出土，是非常重大的新發現。

根據《衛報》報導，這具遺骸是在古城的海灘上發現，面朝大海的方向，應該是在試圖逃命的過程中，在距離大海僅幾步之遙的地方遇難，考古學家推測，男子的年齡介於40到45歲，因為死前留下的血跡，遺骨呈現鮮紅色，身邊還有已經碳化的木頭，跟可能壓碎他頭骨的屋樑。

赫庫蘭尼姆考古公園負責人西拉諾（Francesco Sirano）指出，男子生命最後的瞬間來得又快又恐怖，「火山噴發的碎屑在凌晨1點襲向這座古城，當時的溫度達到300到400度，在某些研究中，甚至認為溫度高達500到700度」，火山雲則以每小時100公里的速度衝向大海，而且濃到幾乎沒有氧氣。

Archeologen hebben overblijfselen van een man gevonden onder het vulkanisch gesteente in de oude Romeinse stad Herculaneum https://t.co/FZ44BglI2Z — AD.nl (@ADnl) October 16 2021

赫庫蘭尼姆（Herculaneum）的知名度比鄰近的龐貝城低，面積也比較小，不過這裡更為富裕，建築物也更加精緻，由於被深埋在15公尺的火山灰之下，所以遺跡保存得十分完好，一直到18世紀才被發現，1980到1990年代挖掘出300多名罹難者的遺骸，他們全都聚集在一處船棚內，據信是為了等待海上救援，才會躲藏在這裡。

對於這次考古團隊挖掘出罹難者遺骸，義大利文化部長弗蘭切斯基尼（Dario Franceschini）表示，這是文化部技術人員時隔30年、重啟考古工作後的重大新發現，好消息傳出後讓許多人都震撼不已。