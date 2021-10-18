許多人對於收錄在格林童話中的《長髮公主》故事並不陌生，女主角「長髮公主」人如其名，有著一頭過人的長髮，烏克蘭也有一名女子自12歲起就沒有剪過頭髮，如今已逾26年，頭髮長達65英吋（約165公分），甚至比自己161公分的身高還要長，每次洗頭都是大工程。

綜合外媒報導，烏克蘭一名38歲的女子佩科娃（Alla Perkova）憑藉著傲人身材和一頭飄逸長髮成為一名髮型模特兒，並且經常將長髮編成各種充滿異國情調的髮型，總共能編成50多種不同的樣貌。

她表示自己之所以能擁有一頭健康又具有光澤的髮質，來自於母親良好的基因遺傳，「我的母親是美麗與氣質的典範，79歲的她仍留著健康的頭髮，感謝她教會了我正確的頭髮護理方法。」

佩科娃透露，每2天就洗一次頭，每次耗費10分鐘，沒有特別使用昂貴的洗髮精、髮膠或髮霜類的產品，吹風機吹乾頭髮則需要花掉30分鐘，她強調，並沒有依靠特定飲食刺激頭髮生長，只是靠著陽光曬出淺棕髮色。另外她也提到，這5年來頭髮長度沒變，但髮尾的髮質變好了，「人們看到我的頭髮總是很震驚，他們都說我是童話故事裡的公主。」

佩科娃經常向大眾表示，頭髮長度並不重要，「擁有健康與漂亮的髮質，才是最重要的！」除了一頭飄逸長髮，佩科娃的傲人上圍也同樣吸睛，經常在社群平台上大方分享性感美照，受到不少粉絲追捧。