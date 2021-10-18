上百名全身塗滿白色顏料的全裸模特兒，17日聚集在以色列死海附近的一片荒涼沙漠，這幕超現實的魔幻畫面來自於國際知名攝影師圖尼克（Spencer Tunick）的最新作品，而這是他第3次透過裸體模特兒計畫，記錄日漸縮小的死海，意圖喚醒人類對於死海水位下降的關注。

綜合外媒報導，位於約旦和以色列交界的死海是全球地勢最低的湖泊，近年來因為礦物開採、氣候變遷導致湖水蒸發，其上游水道更被用來做為農業灌溉和飲用水，如今水位正以每年1公尺的速度不斷下降。

現年54歲的圖尼克為了讓世人重視死海水位下降的問題，早在2011年、2016年分別透過裸體拍攝，記錄面積日漸縮小的死海，而這次是他重回死海的第3次拍攝，過去曾在世界各地進行過數十場大型裸體拍攝的他表示，「對我而言，身體代表著美麗、生命與愛」。

Stark nature.



Hundreds of models wearing only white body paint walked Sunday across a stark desert expanse in southern Israel near the Dead Sea part of the latest photography project of American artist Spencer Tunickhttps://t.co/naiypdvJf4 pic.twitter.com/EUa7UhWzdK — AFP News Agency (@AFP) October 18 2021

在這次的攝影企畫中，約有200名裸體模特兒參與，畫面中可見，他們被安排在石質的棕色山丘上，俯瞰碧綠的水面，並依照圖尼克的指示時而站直、時而彎曲身體。圖尼克解釋，會在模特兒身上塗滿白色顏料，是受到《聖經》中「羅得妻子變成一根鹽柱」的故事而有所啟發。

距離2016年的死海拍攝企劃，圖尼克睽違5年後再次回來，同時他也發現，10年前首次拍攝地點的水面已經消退，只留下滿地沙子和坑洞。一名參與此次拍攝的26歲博士生克萊曼（Anna Kleiman）則表示，自己參加拍攝是為了提高人類對環境危機的意識，「當你褪去衣服之後，一切就變得很自然」。

報導指出，以色列旅遊局是圖尼克此次拍攝的資金贊助方，阿拉德（Arad）市長本哈莫（Nisan Ben Hamo）認為，這次的拍攝企劃極具意義，也希望能藉此吸引更多遊客，並替死海新博物館募集更多資金，但當地保守派人士反對圖尼克的拍攝，呼籲當局撤回對「大規模放蕩事件」的贊助。

Hundreds of models wearing only white body paint walked Sunday across a stark desert expanse in southern Israel near the Dead Sea part of the latest photography project of American artist Spencer Tunick

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