隨著環保意識興起，綠覆蓋成了建築基地綠化程度的指標之一，竹北就有一棟建築物外觀全被綠色植物垂掛覆蓋，讓路過民眾不解「這棟建築物是在做什麼的？」貼文一出隨即掀起熱議，更有內行人解答這是「竹北第一豪宅」。

原PO日前在PTT「八卦板」PO文透露，行經竹北一棟建築物附近，看見大樓外牆彷彿被蓋上了「植物毯」，垂掛不少綠色植物，不禁好奇「這棟建築物有在使用嗎？應該是住宅吧？怎麼外面都是草…住在裡面不知道感覺怎麼樣。」

照片曝光後眾人全被茂密的植物給嚇到了，紛紛留言回應「這棟真的扯！會不會一堆蟲啊？」、「看起來好陰森」、「冬天時植披會變黃，一整個蕭條」、「搞到像發霉」。

不過也有知情網友解答，「竹北第一豪宅」、「貴爆，那附近好幾棟，總價很高的若山系列」、「『若山』（建案名）你敢嘴，人家還有茶書院可品茶」、「最新成交一坪76萬」、「高級住宅」、「兩年前一戶賣1.2億，我朋友（名餐廳店長）在幾千萬時嫌綠覆蓋維護費太高不買了，現在很後悔」。