近日發生一起離奇命案，俄羅斯一家4口前往歐洲東南部國家阿爾巴尼亞旅遊，並入住當地一間五星級飯店，原先全家人一起在房內享受三溫暖，還叫了餐點，豈料1小時後，服務生上門送餐卻無人回應，打開門才發現4個人全都死亡，目前案件仍在調查中。

根據《每日郵報》報導，俄羅斯一家4口為60歲、59歲夫妻，以及31歲的女兒和她37歲的伴侶，事發當時他們正在參加為期1周的團體旅遊，並入住西部濱海度假勝地的五星級格洛麗亞宮酒店（Gloria Palace Hotel），沒想到原本開心的旅遊行程，最後竟發生憾事。

這一家人入住後就前往三溫暖房放鬆，期間還叫了點心，然而當服務生送餐點上門時，在外面喊了好幾聲「飲料和水果都準備好了」，卻始終無人回應，他急忙進入三溫暖房查看狀況，未料4個人都已經不幸死亡，1人躺在日光浴的床上、2人躺在長椅上，還有1人坐在水池邊，雙腳泡在水中。

當地警方透露，4名死者約在15日晚間22點20分左右被發現，他們在事發1小時前才入住飯店，而死因初步推斷為缺氧窒息，但也不排除人為施放窒息氣體的可能，目前案件還在調查當中，飯店所有員工都在事後接受訊問，調查人員正在釐清4人相繼死亡的原因，究竟是三溫暖設備故障，還是飯店人員的疏忽導致，同時也將檢查4人的飲酒量。