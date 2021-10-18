俄羅斯某馬戲團日前發生一起恐怖意外，一隻棕熊突然發狂攻擊懷孕的馴獸師，嚇得一旁的工作人員緊急上前動用各種方法將棕熊拉開，最後總算成功救出馴獸師，所幸對方僅受輕傷，肚子裡的胎兒也安然無恙。

綜合外媒報導，事件發生在俄羅斯奧廖爾市（Oryol），當時有兩隻棕熊和兩名馴獸師正在台上進行表演，沒想到其中一隻棕熊在演出時，突然以站立之姿，一步步逼近身穿寶藍色洋裝的女馴獸師，接著張開血盆大口朝她瘋狂攻擊，一旁的男馴獸師見狀立刻對棕熊揮鞭，工作人員也衝上前將棕熊拉開，過程中女馴獸師則被棕熊抓倒在地。

報導指出，女馴獸師被救出後緊急送往醫院，所幸腿上僅有兩處抓痕和輕微擦傷，肚子內的胎兒也平安無事。事後女馴獸師表示，棕熊可能是因為「嫉妒」她懷孕才會進行攻擊，「不過現在棕熊對我和以前一樣，態度很親切，好像什麼事都沒發生過。」

然而現場觀眾指出，這隻棕熊表演前被關在籠子裡，當時牠的情緒似乎已經處於焦燥不安的狀態。目前棕熊已經被禁止表演，俄羅斯相關單位也對此事展開調查。