人類和動物之間沒有共通語言能夠溝通，因此在動物救援時，想要牠們乖乖聽話，或是照著指示做，是一件非常困難的事情。近日巴西一隻小黃狗意外摔進一口5公尺深的枯井中，消防人員丟下繩索，準備等待狗狗咬住後再將牠拉起，沒想到這隻狗狗十分聰明，竟主動把繩索套到身上，降低了救援的難度，讓大家都驚嘆不已。

根據《The Dodo》報導，巴西一隻小黃狗日前意外摔落一口5公尺深的井中，所幸井水早就乾涸，狗狗不會因為溺水而喪命，有路人經過發現井中的狗狗，立刻打電話向相關單位求助，消防局也迅速派員到現場展開救援行動。

從影片中可以看到，消防人員朝井中丟了一條繩索，打算等到狗狗咬住繩子，大家再一起合力把牠拉上來，沒想到這隻狗狗非常聰明，看到繩索以後竟沒有咬住，反而將繩索末端的圓圈套在身上，以更安全、不容易二度摔落的方式自救，讓原本困難的救援行動變得簡單，眾人見到這一幕都相當驚喜，同時也不忘趕緊把狗狗拉上陸地，消防員也輕輕拍了幾下牠的頭，像是在誇獎牠「做得好」。

目前這隻小黃狗已經被平安送回主人身邊，而影片曝光後很快就引發熱議，網友們見到狗狗聰明又機靈的反應，紛紛留言誇讚：「狗狗也太聰明了吧！」、「牠該不會是人類轉世的吧？」、「可愛的狗狗，也謝謝救了牠的消防員」、「不是所有狗都這麼聰明，太驚人了！」。