近期受到東北風影響，氣溫驟降、水氣多，路上隨處可見不少人穿上羽絨外套，對此就有網友不禁好奇，羽絨外套在國外沒這麼受歡迎，為何唯獨台灣民眾情有獨鍾？貼文一出，眾人一面倒點出2大現實考量，掀起熱議。

原PO在PTT「WomenTalk板」以「台灣人為什麼那麼愛穿羽絨外套」為題，PO文指出，羽絨外套普遍受到台灣各年齡層民眾喜愛，但是相較溫帶國家，台灣天氣根本不算寒冷，天氣也一年比一年熱，加上羽絨外套很挑人穿，「瘦的人穿起來就夠胖了，何況身材不好的人穿起來更像米其林」，讓他不禁納悶「羽絨外套是怎麼在台灣紅的？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，眾人直指「防風保暖」是主因，「防風保暖一次達成」、「台灣騎機車的人這麼多，羽絨外套保暖又防風，當然要穿」、「你不騎車嗎？很防風，很好用」、「20歲的時候也打死不穿，但現在上了年紀還是保暖比較重要」。

其次是「輕度防水」，「溫帶國家是乾冷，台灣冬天是溼冷，體感溫度台灣有時還比較冷」、「我去過澳洲0度，說真的台灣濕冷感覺不一樣，有時候台灣濕冷，風再吹下去會更冷」、「台灣溼冷可以防水又保暖，怎可能不穿」。