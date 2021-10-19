大英博物館收藏了一塊來自3500年前古巴比倫的石板，上面以圖案描述「世界上最古老的鬼故事」，一名被情人綁住雙手的大鬍子鬼魂，跟著情人向前走，據專家分析，這個畫面正是驅魔儀式的一部份，當時的人們相信，只要提供床伴，就可以趕走鬼魂。

The oldest recorded drawing of a ghost the bearded figure here just discovered on a 3500 year old ancient Babylonian clay tablet. pic.twitter.com/tONBYz72uj — 👻 Bela Lugosi's Head 👻 (@AventuraObscura) October 18 2021

根據《每日星報》報導，大英博物館自19世紀就得到這塊石板，但一直都沒有展出，而是被鎖在金庫當中，石板上描繪了一名被綁住雙手、孤單的鬼魂，被情人牽著走的畫面，只有在良好的照明環境中，鬼魂的圖案才會在特定的角度下栩栩如生地浮現，大英博物館中東部館長看到後也忍不住感嘆，表示這塊石板是「絕對令人驚嘆的古代物品」。

英國語言學家和亞述學家芬克爾（Irving Finkel）博士，目前也擔任大英博物館中東部古代美索不達米亞文字、語言和文化助理保管人，他指出石板上描繪的圖案，是驅魔人指南中「驅除不受歡迎鬼魂」的部分，畫面中一名大鬍子鬼魂被情人綁住雙手，進入來世和永恆的幸福，石板上附帶的文字則敘述著一種儀式，讓他們可以一起快樂地進入冥界。

芬克爾博士進一步介紹，圖案中很明顯是一名男性鬼魂，他又瘦又高，還留著大鬍子，「你可以想像這樣一個鬼魂在房間裡遊蕩，確實會讓人不舒服，最後他們認為，這個鬼魂需要的是一名愛人，有人覺得可以通過提供床伴來擺脫鬼魂，這個想法真的很搞笑」。

雖然石板有一半都不見了，但背面寫有完整的驅魔清單，並以「不要向後看！」作為結尾，芬克爾博士推測，這塊石板應該屬於一名驅魔人，或是當時某間寺廟的驅魔書收藏，「讓人類如此著迷的恐懼、弱點和特徵，在3500年前肯定都已經存在了」。