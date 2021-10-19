大陸浙江一名男子日前喝到爛醉，不慎摔入一座約3公尺深的井內，沒想到消防員獲報後垂降至井底救援時，該名醉漢竟然湊上前強吻，消防員在狹窄的井中無處可逃，嚇得著急喝斥「兄弟！你冷靜一點！」

綜合陸媒報導，浙江義烏市消防員本月11日晚間獲報，一名醉漢在尋找廁所時，不慎摔進3公尺深的井內，於是緊急派人前往救援。其中一名消防員以垂降方式進到井內時，醉漢不僅不配合救援，還不斷掙扎，消防員耗費不少時間才替他綁好救援繩索。

沒想到當一切就緒後，醉漢突然湊上前去強吻消防員，因為深井內空間狹窄，消防員退無可退，嚇得急忙喝斥「兄弟！你冷靜一點！」所幸最後救援任務圓滿達成，醉漢成功脫困，消防員也全身而退。

救援影片曝光後，隨即掀起不少網友關注，紛紛留言打趣笑說「這是沒醒酒還是發自內心的感激？」、「救命之恩，當然要以身相許」；不過也有人同情消防員的處境，「救人還要被侵犯，這份工作太辛苦了」、「這能不能算工傷？」、「親到一半要是吐出來就更可怕了」。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！