Jake kept going on about a splinter in his foot.😉 pic.twitter.com/JYgLozyTx4 — Perorationer🕵️‍♀️Get your Jab💉- Wear a Mask😷 (@Perorationer) October 16 2021

身體若是出現異狀，記得趕快就醫處理，以免造成無法挽回的後果！網路上日前瘋傳一段影片，一名男子的腳底遭到異物插入，但自己始終無法拔除，沒想到就醫後，醫師對著腳底上的小洞一擠，一根5公分超長木刺突然「噴射」而出，就連醫師也忍不住驚呼「我的老天！」

據英國《獨立報》報導，國外一名男子傑克（Jake）覺得自己的腳底有異物插入，已經長達數周之久，多次嘗試拔除始終無法搞定，只好尋求醫師協助，沒想到醫師拍完X光後才驚覺「這不是在開玩笑的！」

影片中可見，傑克腳底板上的傷口非常小，醫師在稍稍劃開他的皮膚後，輕輕的推擠，沒想到下一秒一根5公分的超長木刺直接從男子的腳掌衝出，直挺挺的插在傷口之上，將現場所有人都嚇了一跳，醫師也忍不住驚呼「我的老天！這個影片太棒了，我們拍下這個特別的時刻了！一根怪物等級的碎屑在腳掌裡」。

不過相較於醫師的激動態度，傑克卻顯得相當冷靜，還懷疑自己是不是被惡作劇了。影片曝光後，截至目前為止已經超過370萬觀看次數、2.5萬人轉推，網友們紛紛留言回應「這是史詩級碎片吧？」、「完全超出我的意料」、「我看了很多次，每次看都會忍不住倒抽一口氣」。