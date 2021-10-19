美國一名女子不但外貌出眾，還擁有175公分的優越身高，她對一名樂團成員一見鍾情，主動出擊後追求成功，2人順利在今年5月交往，然而男子只有158公分，「最萌身高差」讓他們飽受酸民攻擊，近日女子終於忍無可忍，決定霸氣護愛反嗆，「如果你只因為一個人的身高就拒絕對方，實在很膚淺」。

this is the craziest thing ever LMAO i love it https://t.co/VmAQGfGc1j — allie (@alliepiIIed) October 13 2021

根據《LADbible》報導， 21歲女子艾莉（Allie Marsh）居住在北卡羅萊納州，她不但外貌出眾、擁有一雙美腿，更有優越的175公分身高，只不過她喜歡上一名比自己矮的男子古斯塔沃（Gustavo Hernandez），他的身高僅有158公分，2人之間相差17公分，不過艾莉對此並不在意，還大方在社群平台上「曬恩愛」。

happily in love with my 5’2” king for 5 months while y’all are getting ghosted by 6’2” alcoholics with 7th grade reading levels but go off about how you only date tall men I guess pic.twitter.com/4pDYeyhvrB — allie (@alliepiIIed) October 5 2021

艾莉回憶2人相識的過程，起初她在友人的介紹下，成為樂團「奧莫塔（Omerta）」的粉絲，而且很快就注意到樂團團員古斯塔沃，所以她早就知道對方的身高很矮，但這並沒有阻擋艾莉的愛慕之心，「我一看到他的照片，『我想要他』的想法就湧上心頭，之後越是了解他，就越被他吸引」，於是艾莉主動追蹤古斯塔沃的Instagram帳號，2人相談甚歡，愛意很快就萌芽。

what if we kissed in the ball exhibit pic.twitter.com/MddA81ILRe — allie (@alliepiIIed) June 13 2021

艾莉和古斯塔沃在今年5月開始交往，不過目前是遠距離戀愛，2人很少一起出現在公共場所，可以避免掉不少異樣的眼光，但在網路上還是有不少酸民攻擊他們，讓艾莉實在忍無可忍，決定霸氣護愛，表示身高從來都不是她的擇偶標準，「我只關心是否能和另一半擁有健康、幸福的關係，一起攜手走向未來」，她也透露，古斯塔沃早就習慣這些酸言酸語，因此完全沒有受到影響。