英國旅遊專家近日拍片分享，2人同行搭飛機可以包下整排座位的3招秘訣，第一個是分別訂靠窗和靠走道的座位，第二個是利用迷信、訂第13排的座位，最後一個則是訂靠近後排的座位，她自己實測過後也覺得非常好用。

根據《每日郵報》報導，英國旅遊專家迪克森（Chelsea Dickenson）日前拍片分享，可以在飛機上獨享一整排座位的3個秘訣，如果是2個人同行的話，就可以訂3排機位不相鄰的位置，一個人訂靠窗座位、一個人訂靠走道座位，讓中間空下來，因為一般獨自搭乘飛機的人，不會選擇2個陌生人中間的位置，這樣你和旅伴就可以擁有額外的空間。如果其他旅客訂了中間座位，大部分的人也會願意換位置。

第二個秘訣就是「訂第13排的座位」，因為有部分西方人相當迷信，認為13這個數字不吉利，因此選擇座位時也會刻意避開，只不過有些航空公司也注意到這件事，會直接跳過數字13，所以並沒有第13排座位。

最後一個祕訣則是「訂靠近後排的座位」，迪克森指出，人們往往希望坐在飛機前排的座位，比較靠近後排的座位反而很少人坐，因此可以增加獨享整排座位的機會，不過她也坦言，每間航空公司分配機位的方式都不太一樣，這種方法也可能存在變數。

迪克森最近也用這3招替自己和男友訂機位，結果真的成功包下一整排座位，讓他們相當開心，迪克森在受訪時表示，這樣坐真的非常舒適，而且和商務艙獲得的座位空間差不多，更重要的是，現在處於疫情期間，擁有寬敞的空間會更加安全。