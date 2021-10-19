大部分的人或許都覺得出身在貴族或皇室家庭的成員，一定都會過著豐衣足食、快樂幸福的生活，然而現實卻沒有想像中美好，迫於家庭背景的關係，皇室的孩子們必須面對超過他們年紀所要承受的壓力，甚至在本該四處玩樂的年齡面臨生死關頭。南北朝時期有一名皇子，因為備受父親寵愛，5歲被封王、8歲就當上宰相，但卻也因此惹上殺身之禍，在10歲時慘遭哥哥賜死。

劉子鸞出生於公元456年，是南北朝時期宋孝武帝劉駿的第八個兒子，不過他的母親殷淑儀備受劉駿寵愛，再加上劉子鸞本身天資聰穎，因此得到了比其他兄弟姊妹還要多的疼愛，他5歲時就被封為襄陽王，後又改為新安王。

幾年後殷淑儀過世，劉駿將所有的愛都轉移到劉子鸞身上，不斷賜予他各種官職，8歲時不但成為中書令，同時還兼有7、8個官銜，當時有許多想要得到劉駿青睞的官員，都紛紛投身到劉子鸞府中或封國，他的地位一度還威脅到太子之位，而這一切都被當時的太子劉子業看在眼裡，並對自己的親弟弟產生了忌妒和恨意。

等到劉駿過世、劉子業登基後，他便展開一系列的報復行動，先是奪去劉子鸞的中書令官位，再將他貶為庶人，之後甚至將這位才年僅10歲的弟弟賜死，派人送給他毒酒，劉子鸞坦然面對自己的命運，死前只說了一句話：「願身不復生王家」，希望下輩子不要再投生帝王之家，道盡無奈和心酸。