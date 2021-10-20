印度近日發生一起離奇命案，一名父親從超市買餅乾回家，給3名不到10歲的女兒當點心吃，豈料幾天之後，3姊妹出現噁心嘔吐的症狀，隨後更接連死亡，就算法醫驗屍後也無法查明確切死因，目前相關當局已經把父親買的餅乾送去檢驗，並展開詳細調查。

根據《印度時報》報導，這起事件發生在拉埃巴雷利縣（RaeBareli），當地一名父親辛格（Naveen Kumar Singh）本月15日在超市買了傳統零食米香（Puffed rice），帶回家給3名女兒當作點心吃，沒想到竟因此發生憾事。

3姊妹在幾天後吃了米香，就接連出現噁心、嘔吐、胃痛等症狀，家人見狀急忙將她們送醫，然而8歲大女兒到院不久後就被宣告不治，另外2名6歲和4歲的女兒，也在治療期間相繼過世；警方指出2名女童在本月16日不幸逝世，另一名女童則在17日的凌晨時分過世。

不過離奇的是，法醫驗屍後不但沒有在3姊妹身上發現外傷，也沒有辦法查出確切的死因，目前警方已經將父親買回家的米香送去檢驗，並把超市老闆以及食品部員工帶回訊問，展開一系列詳細調查，希望能進一步釐清3姊妹死亡的真相。