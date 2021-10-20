哥倫比亞毒梟「艾斯科巴」生前在馬格達萊納河邊蓋了一座私人動物園，動物園在他死後被政府接管，裡面的動物也被重新安置，只剩4頭河馬因運送困難而被原地放生，豈料經過27年，河馬數量暴增到80頭，專家也擔心，恐會對當地生態造成影響。

根據《華盛頓郵報》報導，哥倫比亞毒梟艾斯科巴（Pablo Escobar）在1980年代，透過特殊管道走私4頭河馬及其他動物，並安置於他的莊園「Hacienda Nápoles」中，蓋了一座私人動物園，直到1993年艾斯科巴被哥倫比亞軍警擊斃後，私人動物園才轉交由政府管理。

政府將動物園裡的動物全賣出，唯獨4頭非洲河馬因體重太重難以運送，便被放生於原地，原以為牠們活不久，沒想到過了27年後，河馬不僅沒有喪命，甚至大量繁殖，如今數量多達80至120頭，當地民眾也稱牠們為「古柯鹼河馬」（cocaine hippos）。

研究人員近日表示，如果置之不理，到了2039年，河馬數量將飆升至1400頭，而河馬原產地為非洲，非洲有季節性乾旱使河馬受疾病與天敵影響，從而抑制數量，不過哥倫比亞全年水資源及食物豐富，當地也沒有河馬的天敵，哥倫比亞彷彿是河馬的天堂。

河馬糞便中含有營養物質，促使藻類大量繁殖，降低水中的氧氣含量，並危害魚類的生態，而且河馬也可能傷害到人。哥倫比亞生態學家馬丁尼茲（Nataly Castelblanco-Martínez）表示，「每年對30頭河馬實施安樂死，是抑制數量增加的最有效方法，雖然非常難過，但這是事實，牠們是外來物種，若不管控數量，10至20年後數量一定會失控」。

不過，當地人近幾年非常喜歡非洲動物，因此若要殺死河馬，恐怕會引發爭議，目前當局採取絕育措施，不過相當費時且費用高，科學家過去曾花3個月時間追蹤一頭雄性河馬，成功捕捉後替牠施打鎮定劑，但尋找其生殖器並不容易，且絕育費用約5萬美元，哥倫比亞國立大學生物學家奧爾多涅斯（Enrique Zerda Ordóñez）也表示，「化學閹割是必經過程，但要對體型龐大的河馬進行絕育，並不是件容易的事」。