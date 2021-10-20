就像很多次的離世溝通，主人那端總是沉默的聽著，這回，甚至連啜泣聲都沒有，我一度以為斷線了，但最後卻因為狗狗啾啾的一句話，電話那端傳來熱烈的討論跟爆笑聲，因為那正是她們家可愛過人的啾啾會講的語氣沒錯。

寵物溝通師柚子貍發現，啾啾有著和人一樣的眼神。(圖/啾啾姐姐授權提供)

啾啾是因為被家人帶出去散步，不幸被車子撞了而「關機」。我第一次聽到用關機形容過世，感覺得出來，這是個聰明的孩子。

主人的提問充滿關心，我光從文字上看也毫無問題、但不知為何，溝通時我一出口問祂：「姐姐想知道，你準備要去投胎了吧！」瞬間可以感受到啾啾覺得這問題讓祂壓力山大、胸口好悶。

祂說：「姐姐，生命不需要這樣子趕，不管在哪個階段，都要好好品味！」真是好有哲理的一段話，畢竟啾啾才剛走一個多月，沒有必要這麼趕，姐姐的投胎時間表，讓祂好有壓力。

姐姐解釋是以為毛孩49天了就會去投胎才會這樣問，怕祂投了新胎而自己不知道、跟祂錯過相逢的機會，啾啾說：「姐姐，我還想休息一下，別著急啊」，很做自己的一隻狗。

但姐姐還是很想知道，未來有沒有相認的機會：「啾啾會再當一隻貴賓狗嗎？」啾啾說不想，因為以前主人總是嫌牠美容花費多，最後把牠丟包，但也因為這樣才有機會在街頭遇到姐姐：「路上相遇時，我一眼就認出你們，跟你們回家，你們沒認出我嗎？」

電話那端的眾姊妹們聽到這話都一頭霧水，祂又補充一句：「我總是被你們撿回來的。」我問姐姐們，啾啾會不會是家裡之前離世的狗回來，姐姊回想，十三年前過世的狗狗，的確也是撿回來的，她們曾經也懷疑過，但覺得個性不像，聽到啾啾這樣暗示，姐姐們想，也許是因為品種不同，呈現出來的個性也不一樣吧。

啾啾講話都只提關鍵字、語帶玄機，既不把話說明、也不把話說死，難道是暗示未來也會再度被姐姐們撿到？祂不願說破，畢竟下一站要去哪裡，也不是狗狗自己能決定的！

最後啾啾說：「謝謝你們疼我，讓我覺得自己是人，只是住在狗狗身體裡面」，就是這一句話，讓原本安靜無聲的電話那端突然熱烈討論了起來，姐姐們說沒錯沒錯，啾啾非常討厭照鏡子，「我們都覺得祂自認為是人，但照鏡子，祂就會看到跟我們不一樣，裝在狗狗身體裡的樣子，祂並不想看！」

我仔細端詳啾啾的照片，有著一雙迥異於一般貴賓狗的眼神，那明明是「人」才會有的眼睛，莫非是裝錯了軀體，所以才這麼年輕就讓老天收回、準備重新組合？姐姐們一致認同這個說法，雖然是我的一句玩笑話，但多少讓因為車禍意外失去狗狗的主人們，覺得寬慰不少。