居然有蛇在天上飛？菲律賓薄荷島日前有民眾發現，天空上竟出現一條3公尺巨蛇，仔細看才發現，牠其實是爬在高空的電線上，特殊的景象吸引路人圍觀，而影片也被分享至社群平台，讓不少人驚呼不可思議。

綜合外媒報導，當地時間12日晚間，菲律賓薄荷島塔比拉蘭市（Tagbilaran City）鬧區有民眾發現，高空上出現一條約3公尺長的巨蛇，嚇得眾人驚聲尖叫，而仔細看才發現，蛇其實是纏在高空的電線上，推測可能是路上人車太多，巨蛇為了躲避危險，才會以爬電線的方式過馬路。

由於畫面非常奇特，因此吸引不少民眾圍觀，紛紛拿出手機拍攝，隨後蛇一個重心不穩，便掉到馬路上，所幸當時並沒有車子經過，巨蛇才沒有因此被壓傷，民眾隨後趕緊上前查看，發現蛇並無異狀便將牠抓住，之後帶往安全的棲息地野放，不少網友驚呼「蛇到底怎麼爬上電線的」，引發討論。

不過蛇其實是善於攀爬，根據《國家地理》報導，蛇在爬樹時力氣非常大，會利用摩擦力爬上陡峭的表面，有些蛇會繞住一整段樹幹，有的則是擠成一大圈爬行，研究人員發現，牠們為了防止身體滑落，必須花比平常多3倍的力氣，牠們若不小心摔落，恐會讓自己陷入危險，暴露所在位置。