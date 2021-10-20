古代皇后若懷有龍胎，不只在後宮的地位跟著提升，連家族身分也水漲船高，不過明朝一名皇后，懷孕後準備盼來幸福日子，沒想到卻被皇上嚇死。明朝孝潔肅皇后14歲經選美入宮，還被冊立為皇后，並懷上龍胎，豈料一次與皇帝發生爭執，被對方嚇到流產，最終不幸過世，成為歷史上最悲情的皇后之一。

根據《騰訊新聞》報導，明世宗朱厚熜或稱嘉靖帝，是明朝第12任皇帝，嘉靖元年（1522年）透過選美，將姿色美麗的孝潔肅皇后陳氏選入宮內，並於同年九月冊封她為皇后，結婚6年後，陳皇后懷上龍胎，豈料一日嘉靖帝與懷孕的陳皇后同席而坐，當時張順妃、方妃兩人來奉茶，嘉靖帝起色心便摸了愛妃的手，惹得陳皇后非常不滿。

陳皇后一氣之下，便扔了杯子起身，而嘉靖帝見狀也很不開心，勃然大怒，把陳皇后嚇壞，導致她不幸流產，之後甚至患上重病，而嘉靖帝仍未消氣，甚至打算讓陳皇后搬出坤寧宮，並準備廢掉她的皇后之位，不過與楊一清等大臣進行商議後，考慮到陳皇后已病危，廢后有礙名聲才未實行。

數個月後陳皇后不幸病逝，過世時年僅21歲，而當時嘉靖帝氣仍未消，下令陳皇后的喪事從簡，並將其葬於用於安葬皇貴妃、皇太子的天壽山襖兒峪，並賜諡號為「悼靈皇后」，直到嘉靖十五年（1536年），禮部尚書夏言請求改諡，而當時明世宗也已消氣，於是將陳皇后改諡為「孝潔肅皇后」。