最近印度網路上流傳一段驚人的影片，一條長達數公尺的粗壯巨蟒，被怪手高高舉起後不斷左右晃動，罕見且駭人的畫面引發網友熱議，就連林務局官員也在推特上轉發，不少當地人擔心會有家畜或人遭到巨蟒攻擊、吞食，所幸這條巨蟒已經被移走，並交由林業部門處理。

As large as it can be 🧐 pic.twitter.com/QRYkFtGjGM — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) October 18 2021

根據《News18》報導，印度賈坎德邦丹巴德市（Dhanbad）的辛德里鎮（Sindri）邊境，近日出現一條身長數公尺、體型粗壯的巨蟒，由於無法靠人力捕捉，當地竟還出動一台怪手，從畫面上可以看到，這條巨蟒被怪手高高舉起，整個身體都垂掛在上面，還不斷左右晃動，畫面十分驚人。

影片曝光後，很快就在網路上引發熱議，網友們紛紛留言：「天啊！這是蟒蛇？牠的長度和體型真是讓人難以置信」、「這不是只有在電影裡才會出現的生物嗎？」、「光看就覺得可怕，感覺牠一口就可以把我吞下肚」、「這種巨蟒是真實存在的？實在讓人難以置信」、「影片看起來是真的，但不知道在哪裡」。

然而許多民眾都擔心會有家畜或是人遭到巨蟒吞食，不過隨後就有消息傳出，稱這條巨蟒目前已經被移走，並交由林業部門處理，讓當地人鬆了一口氣。林務局官員南達（Susanta Nanda）也在推特上轉發，不過被問到影片拍攝的確切地點時，他並沒有正面回答是在印度，只有表示這種蟒蛇應該來自東南亞。