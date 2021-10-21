外國一名媽媽日前透過監視器發現，有一名陌生人從她女兒的床邊走過，讓她相當驚恐，仔細搜查房子後，還在閣樓發現一罐罐頭，她和未婚夫因此確定有陌生人在他們家中，目前2人都備有槍以保護全家人的安全，並積極地尋找新房子，希望可以盡快搬家。

根據《太陽報》報導，這名媽媽勞拉（Laura）日前哄睡了女兒後，便把她放到房間內的嬰兒床上，自己回到樓下和未婚夫、寵物犬待在一起，她則透過房間內的監視器觀察女兒的狀況，然而才下樓沒多久，勞拉就突然有股不祥的預感，於是急忙上樓把女兒抱下來。

這個詭異的行為讓未婚夫相當困惑，得知她不安的念頭後，2人決定一起查看監視器畫面，豈料竟看到在勞拉離開房間5分鐘後，有一名陌生人的腿出現在嬰兒床邊，跟著一起走了出去，讓夫妻倆都感到十分驚恐，勞拉表示，女兒房間的窗戶全是鎖住的，而且沒有其他出入口，因此相信肯定是有人躲藏在這棟房子內。

勞拉請未婚夫在法務部門工作的親人來幫忙檢查家裡，雖然沒有發現任何外來者入侵的跡象，卻在閣樓中找到一罐尚未開封的罐頭，讓他們感到非常擔憂，為了確保全家人的安全，她和未婚夫都各自備有一把槍，目前正在積極地尋找新房子，希望可以盡快搬家，逃離這個地方。