最近天氣突然轉涼，不少人早上起床後，都捨不得離開溫暖的被窩，不過大陸卻有一名「懶到極致」的女子，她整天都躲在被窩裡面，除了上廁所以外絕不下床，就連三餐也是老公幫忙送到床上，誇張的行徑曝光後，引發熱烈討論，許多網友都看傻了眼，紛紛吐槽這名女子根本就是「高級版寵物」。

根據《中國報》報導，河北唐山一名38歲的女子小亞個性懶惰，她的父親透露，從小他們就特別溺愛小亞，沒想到卻因此寵壞女兒，自從大學畢業以後，工作最長做不到7個月，不是嫌棄辦公環境差，就是嫌棄薪水太低，總共換了50多份工作都沒有找到滿意的。

本來小亞父母要求她考國營單位，未料女兒報名後還是整天躺在床上玩手機，買回來的書本、資料完全沒打開來看過，考試當天也索性不去赴考，前後共缺考了3次，父母無奈之下只好讓她待在家裡。

不過小亞父母對女兒的婚事還是非常著急，拜託了許多媒人介紹對象，但女兒要求太高，男方不但要有穩定的事業、月收入1萬人民幣以上（約新台幣4.4萬），還要有房有車，一直拖到今年才認識了現任丈夫，2人很快就步入禮堂。

起初丈夫還不知道小亞的這些壞習慣，婚後才知道對方懶惰成性，尤其最近天氣轉涼，當地氣溫驟降，小亞乾脆整天都躺在床上、躲在被窩裡玩手機，除了上廁所以外絕不下床，就連三餐也要丈夫幫忙端到床上才肯吃，小亞丈夫雖然對妻子的生活習慣很頭痛，卻也無可奈何，只能一再縱容。

網友看到小亞的誇張行徑後，紛紛留言吐槽：「這不就是傳說中的這是高級寵物嗎？」、「關鍵是有人養她、供她吃飯啊！沒人養、沒人供自然會出去工作了！」、「這種老婆寧願不要！」、「一個願打一個願挨」。