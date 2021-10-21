義大利摩德納省一名89歲阿嬤日前外出散步，回家時認錯自家大門，不小心跑進鄰居的花園，對方飼養的2條美國史特富郡梗發現後，隨即撲上去狠咬阿嬤，將她活活咬死，而阿嬤的兒子返家得知後傷心不已，本應負責照顧阿嬤的護理人員恐將面臨刑責。

根據《太陽報》報導，摩德納省薩索羅鎮（Sassuolo）一名89歲阿嬤戈薩內利（Carmen Gorzanelli），日前趁護理人員不注意時，跑到屋外散步，隨後她準備回家時，疑似將鄰居家誤認成自己的家而走進去，在花園等母親下班的鄰居13歲女兒發現後，趕緊警告戈薩內利「家有惡犬」，要她不要再往前走。

但戈薩內利似乎精神出現恍惚，並沒有聽到警告，仍不斷往屋子的方向前進，鄰居飼養的2條美國史特富郡梗（American Staffordshire Terrier）發現有外人入侵，便撲向戈薩內利狠咬，鄰居女兒目擊過程後趕緊報警，但為時已晚，戈薩內利最終被活活咬死。而戈薩內利的兒子羅伯托（Roberto Neri）回到家附近後，發現有命案發生，但不知道當事人是誰，便打電話回家向護理人員詢問，豈料對方還強調戈薩內利正在床上睡覺。

警方之後調閱監視器，表示戈薩內利自行離開家後，先是在附近徘徊，之後走進離自家僅幾公尺遠的鄰居家。負責照顧戈薩內利的護理人員目前已被逮捕，若確認有作業疏失，恐將面臨入獄，尚不清楚涉案飼主是否正在接受調查。