英國一名擁有24年經驗的除蟲專家，日前在一棟民宅的閣樓中，發現一顆和他上半身差不多大的黃蜂蜂巢，直徑約為180公分、高約91公分，裡面還有超過7萬5000隻的黃蜂，壯觀罕見的景象讓他忍不住驚呼：「從沒見過」。

根據《每日郵報》報導，48歲的克魯斯（Ralph Clews）是一名除蟲專家，本月8日他接到一名屋主來電，請求他幫忙清除位於閣樓的蜂巢，沒想到抵達現場後竟看見一顆直徑長達70.5英吋（約180公分）、高達36英吋（約91公分）的蜂巢，裡面住著7萬5000到10萬隻黃蜂，巨大的體積讓擁有24年除蟲經驗的他也驚呆了，「毫無疑問，這絕對是我工作以來見過最大的蜂巢」。

克魯斯指出，這名屋主的閣樓中共有3顆蜂巢，巨大蜂巢就是其中之一，他還解釋，一般的黃蜂蜂巢最大也只會跟足球差不多，3者之間的體積差異也讓他忍不住驚呼：「實在很難想像它們是由同一個物種製作而成」，也因為蜂巢太過龐大，克魯斯必須穿著全套的防護裝備，才能開始進行移除作業。

原先屋主還希望可以保留蜂巢，讓他的孫子能夠帶去學校，向同學展示，只不過這樣風險實在太大，只好請他盡快移除。克魯斯接受採訪時說道，有很多人都會誤解除蟲專家，認為他們會以殘暴的手段殺害昆蟲，但事實上他經常希望能以合乎道德的方法除蟲，因此在清除作業開始前，總會考慮所有可行的辦法。