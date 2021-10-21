現代科技發達，有許多種避孕方法提供給還沒有準備要懷孕生子的男女，像是保險套和口服避孕藥等等，但古代醫療不比現今，若是古人不想要孩子的話，究竟是如何避孕的呢？

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，古人避孕的方法有許多種，包含體外射精、計算安全期等方法，然而古人計算安全期並不準確，不但沒有統一標準，在明朝還有「月經期間容易受孕，其他時間都是安全期」的說法。

再者就是小說、電視劇中常見的藥物避孕法，像是《景岳全書》裡記載，女性在行房時，於肚臍上方覆蓋一片麝香就可以避孕；《千金方》中也有「油煎水銀方」，將水銀放在油鍋裡煎一天，冷卻之後吃下肚就可以「永斷，不損人」；另外還有針灸法，《針灸資生經》中寫道：「針石門則終身絕嗣」，然而現代中醫裡並沒有相關文獻記載可以證實這個方法有效。

從上述可以發現，古人的避孕方法有些會傷害身體，避孕效果也值得懷疑，因此還是有很多女子不小心懷有身孕，若不想生下來，就會對她們實行「物理墮胎」，手段極其殘忍，例如：讓孕婦坐在冷溪水中浸泡、用擀麵棍擀肚子、用木槌搥打下腹部，還有人會在孕婦肚子上踩跳。

除此之外，古代其實也存在許多棄嬰、殺嬰事件，最主要的原因除了避孕失敗外，還有重男輕女、控制人口總數，在秦朝時甚至只要胎兒看起來不健康，就會被殘忍殺害，《睡虎地秦簡‧法律問答》中便記載：「其子新生而有怪物其身，及不全而殺之勿罪」，意思是如果孩子出生有畸形或不健全，父母將他殺死也不治罪。