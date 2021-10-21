古代有不少皇后或太后垂簾聽政，其中最有名的就是武則天、慈禧太后，不過北魏時期也有一名皇后垂簾聽政數十年，過著荒淫無度的生活，甚至還納寵臣，最終為了爭權奪利，不惜毒殺自己的親生兒子。

根據《新浪網》報導，北魏朝中擔任司徒胡國珍的女兒胡氏，《魏書》記載她不僅聰慧，而且多才多藝，容貌更是美艷絕倫，當時北魏時期流行崇佛文化，宣武帝繼位後，便請會講佛理的尼姑為他講說佛法，而此人就是胡氏的姑姑，她經常向宣武帝稱讚自己的姪女，宣武帝聽聞後，便召胡氏入宮，並將她封為嬪妃「世婦」。

隨著宣武帝年紀增長，儘管後宮嬪妃眾多，但皇子經常出生沒多久就夭折，導致他膝下始終沒有子嗣，主要問題就出在當時「子貴母死」的制度，北魏開國皇帝拓跋珪為了防止母后干政、外戚專權，下令只要皇后生下的龍胎被立為皇太子，就要面臨處死，導致後宮根本不敢懷皇子，而胡氏看到這種情形，反而常向宣武帝表示，自己願意生下兒子，為皇帝解憂。

公元510年，胡氏生下了皇子元詡，2年後被立為皇太子，而按照舊制，胡氏應將被處死，但胡氏聯合朝中大臣為自己求情，且宣武帝篤信佛教，也不願看到幼小的兒子失去母親，最終廢除「子貴母死」的舊制，甚至封胡氏為貴妃，不久後宣武帝病逝，元詡5歲登基，也就是孝明帝，而高皇后以「子幼母弱」為由把持政權。

胡氏也成為高皇后的眼中釘，胡氏為求自保，用計除掉了高皇后的親信，並逼她削髮為尼，胡氏之後被尊為皇太后，掌管把持軍政大權，雖然胡氏非常有能力，處理政務游刃有餘，而且重視體察民情，但她為了滿足私慾，也納了不少寵臣，根據《梁書·楊華傳》記載，名將楊華樣貌出眾被胡氏看上，不只委以重任，甚至還透過權力逼他私通，楊華因不願意而離開。

元詡長大後到了親政年紀，但胡氏卻始終不肯歸還政權，甚至還在暗中削弱兒子的勢力，凡是與元詡親近的人都會被殺害，元詡也知母后的用意，最終為了奪回政權，暗召爾朱榮領兵入洛陽協助他奪權，而胡氏得知此事後，相傳她便聯合情夫毒殺自己的兒子，數年後爾朱榮趁叛亂攻入朝中，將胡氏丟入黃河溺斃，死後追諡靈太后，或稱宣武靈皇后，北魏也因此陷入混亂而分裂滅亡。