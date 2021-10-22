家中物品若突然掉落，許多人會聯想到鬼魂。國外一名網友日前回到家後，發現關在籠裡愛犬的項圈竟掉了，讓她感到非常奇怪，因此調閱監視器查看，目睹一股不明外力竟拔下愛犬的項圈，她也將影片分享至抖音，引發討論。

國外網友@shannyfantg在抖音表示，當時她出門辦事，為了防止2隻愛犬在家亂咬東西，因此便將牠們關在鐵籠裡，豈料她回到家後，發現其中一隻黑狗的項圈竟脫落在地，讓她感到不對勁，因此調閱監視器查看，驚覺家裡出現靈異現象。

影片中可見，2隻狗被關在鐵籠中，不斷對著空氣狂吠，之後又突然安靜下來，過了約15秒後，黑狗突然往後彈起，似乎有外力靠近牠，隨後黑狗脖子上的項圈就脫落了，好像是被人摘下的一樣，難以解釋的畫面，吸引1480萬人觀看。

@shannyfantg提到，自己搬進這個家已2年，從未遇過靈異現象，但最近卻頻頻出現詭異畫面，日前她將製作到一半的面具放在桌上，隨後就去忙其他事情，當時也沒人經過，面具竟突然掉到地上，另外還有一次她與愛犬在廚房時，家中防狗柵欄也突然被打開，過程全被監視器拍下來，她才發現家中的異狀。

不少網友表示「狗突然停下來，可能是感覺到有東西靠近了」、「黑狗好像也被嚇到，整個往後退」，但也有人認為，可能是項圈使用久了而鬆開，而黑狗發現後被嚇到，之後才會出現往後彈的現象，其實並不是幽靈在搞鬼。