當懶熊遇到豹時，究竟會擦出什麼火花？斯里蘭卡庫馬納國家公園裡的一頭懶熊，日前在樹林中遇到一隻豹，而牠當下並不是馬上離開，而是站起身想表現自己，不斷的挑釁對方，但豹似乎沒把對方看在眼裡，形成非常有趣的畫面。

根據《每日郵報》報導，斯里蘭卡庫馬納國家公園（Kumana National Park）內的攝影機，近日拍攝到樹林裡出現一頭懶熊（Sloth Bear），當時牠遇到了一隻豹，隨後便站起身，試圖靠近豹，想要攻擊對方，反觀豹則顯得格外冷靜，似乎不想理會對方，不過面對懶熊不斷挑釁，豹最後也受不了。

豹先是靠近對方發出低吼聲，雙方咆哮一聲，眼看牠們對峙起來，似乎要開戰了，但沒隔多久，豹又趴回地上休息，懶熊見對方毫無反應，便慢慢往後退打算離開，有趣的是，懶熊在離開前還不忘再次站起身，想嚇唬一下對手。由於懶熊和豹都是當地頂級掠食者，因此這種對峙景象非常少見。

根據《台灣黑熊保育協會》指出，懶熊主要分布於印度、尼泊爾、不丹、孟加拉、斯里蘭卡，為典型的低地物種，主要吃螞蟻、白蟻及水果等，但由於牠們的棲息地遭人類嚴重破壞，食物逐漸變少，因此懶熊經常偷吃人類種植的農作物，造成人熊衝突，目前懶熊數量約2萬隻左右，被國際自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄列為「易危物種」。