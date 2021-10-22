現代人若是生不出孩子，會透過試管嬰兒等技術受孕，有的人則是找代理孕母，但代孕目前仍具爭議性。而古代若不孕，該怎麼辦呢？陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲就介紹，古代受限於技術問題，因此沒有代孕，但卻有「典妻」的做法，也就是典當妻子，用於幫別人生孩子。

歷史教授于賡哲指出，古代中國歷史上並沒有代孕，主要是因為技術不夠，現在代孕宛如做試管嬰兒，結合精子與卵子後，再由另一名女性幫忙懷孕生產，不過類似概念，在古代稱為「典妻」或是「質妻」，顧名思義就是出租、典當妻子。

由於古代有些人很貧窮，且女性身分地位低，因此出現「典妻」這種風俗，何時出現已不可考，不過在北魏時期的《魏書》卷四四就曾寫到「貨有物易田宅，質妻賣子，呻吟道路，不可忍聞」，指平民百姓在饑荒年代，不僅賣房子與地，甚至典當妻子、賣兒子。

歷史教授于賡哲表示，而這種風俗從北魏開始後，就沒有斷過了，到清朝與民國時，典妻的行為更加廣泛，而歷代政府則是睜一隻眼閉一隻眼，當時會典當妻子的丈夫，主要就是因為窮，而花錢租別人妻子的人，就是因為正妻生不出兒子，才會租別人的妻子，用於產下子嗣，而古時江浙地區更稱此為「租肚皮」。

遼寧省檔案館收藏的清朝趙喜堂「典妻契約」，內容寫到「趙喜堂因手中空乏，難以度日，進退兩難，出其無奈，實事無法，情願出於本身於結髮妻送於張慕氏家中營業為主，同更言明使國票六百元整，當面交足，並不短少，定期八年以里。有天災病孽，各憑天命，於有逃走，兩家同找，如找不著，一家失人一家失錢，期滿趙喜堂領人，不與張慕氏相干」。

典妻契約裡值得注意的是，趙喜堂在文中說明自己為何典妻，主要就是因窮到難以度日，此外，契約裡有買妻張慕氏、中間人及趙喜堂的簽名，但唯獨沒有趙喜堂妻子的簽名，這也顯示女性地位在當時非常低，在男人眼中，女人就是商品，可以任由丈夫販賣。